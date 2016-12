Préparation CAN Gabon 2017 : 24 Étalons convoqués par Duarte, 13 réservistes

340 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le sélectionneur des Étalons du Burkina Paulo Duarte a retenu 24 joueurs pour préparer les phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. Le Portugais a fait savoir que cette liste de 25 joueurs lui permettrait de mieux préparer la compétition. Ce stage va se dérouler à partir du 28 décembre 2016 au 8 janvier 2017.

Paulo Duarte a programmé deux matchs amicaux pendant la phase de préparation. Le premier aura lieu contre l’équipe du Maroc le 4 janvier 2017 à Marrakech. Le deuxième se joue contre le Mali entre le 7 et le 8 janvier 2017. Après le stage au Maroc, la sélection burkinabè passera six jours au Gabon avant l’entame de la compétition pour l’adaptation. Paulo Duarte compte retenir 25 joueurs pour la préparation. Mais, le nom du 25ème joueur n’a pas été communiqué. Selon ses explications, c’est Abdoul Aziz Kaboré de Valenciennes, blessé qui devrait compléter la liste. Mais Paulo Duarte attend de savoir ce dernier est apte pour prendre part au stage et à la CAN egalement. C’est pourquoi, il a prévu une liste de réservistes composée de 13 joueurs.

Si la plupart des cadres de l’équipe sont présents, Duarte a accordé sa confiance à un nouveau joueur en la personne de Blati Touré sociétaire de Omonia Nicosia en Chypre. « Quand je suis arrivé, j’ai contacté ce joueur que j’apprécie beaucoup. On m’avait dit qu’il était ivoirien. C’est pourquoi je ne l’avais jamais contacté » a expliqué Paulo Duarte. Toutefois, le coach précise que c’est le joueur lui-même qui l’a confirmé, documents à l’appui qu’il est bien burkinabè. « C’est pourquoi je l’ai convoqué pour voir ce qu’il va me donner pendant le stage », a confirmé Paulo Duarte.

Liste des joueurs convoqués

Germain Sanou (Beauvais/France) Koffi Kouakou (Asec d’Abidjan/Côte d’Ivoire) Aboubacar Sawadogo (RCK/Burkina Faso) Bakary Koné (Malaga/Spain) Ernest Congo (IZK Khemisset/Maroc) Issouf Paro (Santos/Afrique du Sud) Patrick Malo (Smouha/Egypte) Issoufou Dayo (Racing Club Berkane/Maroc) Yacouba Coulibaly (RCB/Burkina) Steeve Yago (Toulouse FC/France) Abdou Razack Traoré (Karabukspor/Turquie) Bakary Saré dit Bouba (Moreinrense/Portugal) Blati Touré (Omonia Nicosia/ Chypre) Adama Guira (RC Lens/France) Charles Kaboré (Krasnodar/Russie) Alain Traoré (Kayserispor/Turquie) Cyrille Bayala (Sheriff Tiraspol/Moldavie) Jonathan Pitroipa ( Al Nasr/Emirates Arab Unis) Prejuce Nakoulma (Kayserispor/Turquie) Aristide Bancé (ASEC d’Abidjan/Côte d’Ivoire) Jonathan Zongo (Almeria/France) Bertrand Traoré (Ajax d’Amsterdam/Hollande) Banou Diawara (Smouha Club/ Egypte) Issoumaila Lingani (Happoel Ashleon/Israël).

Les réservistes