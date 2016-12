Burkina : 12 militaires tués dans une attaque à Nassoumbou

Bonjour à tous,c’est très horrible.l’erreur vient de nous les Africains,de nos aînés,de nos dirigeants même.

pourquoi montrer à l’international que nous pouvons vaincre les djihadistes,les terroristes?

Autrefois quand nous étions enfants,les arabes,djihadistes défilaient librement au BURKINA,à OUAGADOUGOU et partout

La France nous a fait croire que les djihadistes sont nos ennemis,et pourtant c’est le même jeu colonial qui se poursuit.je me dis que nous sommes actuellement au premier mis temps.nous n’étions pas les ennemis des djihadistes,mais voilà qu’aujourd’hui les djihadistes ont mis les africains noirs pauvres et le français dans le même panier.

vous vous souvenez bien que quand un djihadistes apparaît quelque part en France,il est automatiquement repéré et abattu sur le champs.

la France a confiée une mission au Burkina et à certains pays pauvres de l’Afrique sans pourtant fournir les moyens nécessaire,les équipements lourd et malheureusement des militaires très jeunes et sans formation compétente.

serions-nous capable de dire au Français que nous ne combattrons plus les djihadistes?

JE DIS PAS QUE JE DIS LA VERITE,MAIS C’EST LE FRUIT DE MA REFLEXION