Simon Compaoré : « Leur mort ne sera pas vaine »

Je ne sais pas si ces morts sont vaines, mais elles étaient évitables.

L’attaque de Samorogouan a été faite pour libérer un de leurs contacts locaux qui était interrogé à la brigade de gendarmerie justement pour ses activités. Même au Mali et ailleurs, les djihadistes sont connus pour leurs représailles chaque fois qu’ils sont ciblés.

Et sachant tout cela, vous faites un ratissage, vous arrêtez des dizaines de suspects, mais vous ne prenez aucune disposition pour vous prémunir de représailles éventuelles . Au contraire, on prend une poignée de jeunes inexpérimentés et on les laisse hors de portée de secours en pleine zone frontalière « rouge » ! Insouciance, irresponsabilité ou incompétence ? On ne comprend toujours pas…