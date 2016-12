Fin d’année 2016 : Le ministère du commerce contrôle les prix à Ouagadougou

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Ce jeudi 22 décembre 2016 à Ouagadougou, la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes a organisé un contrôle sur le terrain. Cette activité visait à contrôler les prix, la date de péremption et les poids des marchandises dans les commerces.

L’équipe des contrôleurs du ministère du commerce est « descendue » dans deux grandes alimentations de Ouagadougou. L’affichage des prix, la quantité des produits, la date de péremption et la qualité des balances ont été leurs centres d’intérêt.

Ce contrôle inopiné visait à vérifier la conformité des prix des produits de grandes consommations et de s’assurer de la qualité dans cette période de fin d’année. « Les contrôles ont débuté dans le mois de décembre. Nous voulons rassurer les populations que nous faisons des contrôles et qu’elles n’ont rien à craindre pour préparer les fêtes de fin d’année en toute tranquillité», a affirmé le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes, Abdoulaye Coulibaly.

