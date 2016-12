Hôpital Yalgado : La mairie de Ouagadougou solidaire des malades

69 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

La mairie de Ouagadougou a marqué sa solidarité ce jeudi 22 décembre 2016 au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Cette solidarité s’est traduite par une visite aux malades et une remise de don au directeur général du centre hospitalier et aux enfants malades.

En cette fin d’année, la mairie centrale de Ouagadougou manifeste sa solidarité à de nombreuses institutions. Ce 22 décembre 2016, c’est le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo qui a reçu la visite du maire central Armand Béouindé et de ses collaborateurs.

Ils sont venus exprimer leur soutien aux malades. Des vivres et des kits ont été remis au premier responsable du Centre hospitalier Robert Sangaré et à des enfants hospitalisés en pédiatrie.

Le directeur général a souligné que « l’acteur majeur de l’hôpital c’est le maire, gestionnaire des besoins sociaux des populations ». Il a saisi l’occasion pour soumettre quelques préoccupations du service sanitaire, notamment sur un phénomène social réel. Il s’agit en effet de « l’abandon des malades, surtout ceux atteints d’un problème mental ».

Robert Sangaré a ajouté que « l’hôpital ne peut pas traiter certains malades mentaux en psychiatrie ». Il a déploré aussi le fait que « malheureusement certains parents confondent asile d’efficients mentaux et l’hôpital en venant déposer les malades nuitamment dans les couloirs de l’hôpital ».

Une préoccupation qui semble déjà avoir un début de réponse. « La municipalité a un projet en cours de mise en œuvre avec le concours de l’hôpital Yalgado, l’action sociale et une Organisation non gouvernementale (sauvons le reste) », a en effet répondu le maire de la ville de Ouagadougou Armand Béouindé. Il a ajouté que ce système permettra de prendre en charge les malades mentaux qui errent dans les rues.

A noter que cette visite s’inscrit dans le programme d’activités des fêtes de fin d’année qu’a mis en place le comité communal. L’équipe de la municipalité a ainsi déjà rendu visite au Mogho Naaba, à l’Archevêché, à la Fédération des églises et missions évangéliques, à la communauté musulmane, aux locataires de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) ainsi qu’aux orphelinats Home Kisito et Hôtel maternel. Les activités se poursuivront jusqu’au 31 décembre 2016, où un concert et un feu d’artifice sont prévus.

Irmine KINDA (stagiaire)

Burkina 24