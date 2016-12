L’efficacité du vaccin canadien contre l’Ebola est confirmée

38 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Un vaccin canadien élaboré à Winnipeg contre le virus Ebola a été révélé hautement efficace d’après les résultats d’un essai clinique. Cette étape marque une avancée importante vers la prévention de cette épidémie meurtrière qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes en Afrique de l’Ouest.

La communauté scientifique avait redoublé d’efforts après une grave éclosion de l’épidémie en 2013, d’abord en Guinée, puis au Liberia et en Sierra Leone, ayant fait 11 300 morts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mené l’étude de ce vaccin mis au point par le Laboratoire national de microbiologie du Canada – qui relève de l’Agence de la santé publique du Canada – et dont la licence est détenue par la société américaine Merck & Co.

Les résultats concluants du plus récent essai clinique ont été dévoilés jeudi, dans la revue britannique The Lancet. Merck devrait donc chercher à obtenir l’autorisation réglementaire en Europe et aux États-Unis au cours de l’année à venir.

Le vaccin expérimental avait été administré à près de 5800 Guinéens l’an dernier, alors que le virus Ebola était en déclin dans la région. Les sujets ont été vaccinés immédiatement après avoir été mis en contact avec une personne atteinte, ou trois semaines plus tard. Dans les dix jours suivants, ceux qui avaient reçu le vaccin sans délai n’avaient pas contracté le virus. Or, parmi les cobayes vaccinés trois semaines plus tard, 23 sujets ont été contaminés par l’Ebola.

Les résultats publiés ce jeudi 22 décembre confirment ceux de l’étude préliminaire menée un an plus tôt. Ces résultats s’étaient avérés si probants que l’essai clinique avait été interrompu pour permettre à tous les Guinéens jugés à risque d’être immunisés immédiatement.

« Je crois vraiment que nous avons maintenant un outil qui nous permettra de contrôler une nouvelle éclosion d’Ebola de souche Zaïre », a déclaré la sous-directrice générale de l’OMS et coauteure de l’étude, la docteure Marie-Paule Kieny ajoutant que d’autres vaccins sont en cours d’évaluation.

La sous-directrice générale de l’OMS a, toutefois, souligné que, bien que prometteur ce vaccin n’est pas efficace contre la souche Soudan du virus.

L’Ebola a été découvert en 1976 en République démocratique du Congo, anciennement appelé Zaïre. Son éclosion la plus dévastatrice a été celle survenue en Afrique de l’Ouest, tout précisément au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24