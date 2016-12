Nigeria: La pénurie de devises étrangères affecte les entreprises du secteur aérien

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Au Nigéria, la pénurie de devises étrangères secoue toute l‘économie du pays. Le secteur aérien fait partie de ses plus grosses victimes.

Selon l’Autorité de l’aviation civile nigériane, un manque de kérosène dû à la pénurie de devises étrangères pour payer les fournisseurs a causé le retard au troisième trimestre 2016 de 8000 vols intérieurs.

Le Nigéria est fortement dépendant de devises étrangères et particulièrement du dollar, reconnait Hadi Sirika, le ministre de l’aviation nigériane.

“Dans l’aviation, en particulier au Nigeria tout se fait en devises. Vous achetez l’avion en devises étrangères, vous achetez les pièces de rechange en devises étrangères, vous formez les pilotes en devises étrangères, vous faites l’entretien en devises étrangères” a t-il fait savoir.

Le gouvernement nigérian a décidé récemment de limiter les transactions faites en monnaies étrangères. Mais la chute du naira, la devise nigériane complique l’approvisionnement des compagnies aériennes opérant dans le pays.

Le Nigeria est le second exportateur africain de pétrole brut et est affaibli par la chute des prix de cette matière première sur laquelle repose son économie depuis plus d’une soixantaine d’années.

Kouamé L.-PPh. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source: Africanews