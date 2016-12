Pasteur Samuel Yaméogo : « Paix au Burkina Faso parmi les Burkinabè »

5 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Ceci est un message du Pasteur Samuel Yaméogo, président de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina (FEME), à l’occasion des fêtes de fin d’année.

A l’occasion de la commémoration de Noël et de la célébration du Nouvel an 2017, la FEME se fait l’écho de la voix de l’ange et de la multitude de l’Armée Céleste pour dire à tout le Peuple Burkinabè et amis :

« Paix sur la terre parmi les hommes ! » (Paix au Burkina Faso parmi les Burkinabè, une paix qui inclut le corps, l’âme et l’esprit).

Noël est l’expression de l’amour de Dieu pour l’humanité. L’amour est un sentiment qui s’exprime par une preuve concrète ; c’est pourquoi les Saintes Ecritures déclarent que : « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils Unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».

Et Jésus dit que le commandement nouveau qu’Il nous donne c’est de nous aimer les uns les autres comme Il nous a aimés . Il nous a aimés par le don de sa personne, et nous enseigne à être comme lui :

à avoir faim et soif de justice ;

à procurer la paix ;

à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés même jusqu’à 70 fois x 7 fois par jour.

Assurément, si nous nous aimons comme Christ nous a aimés, notre nouvelle année sera comblée de bonheur, de joie, de paix et de prospérité.

Que l’amour du prochain se manifeste parmi toutes les Autorités de notre Pays, les Communautés Coutumières et Religieuses, les travailleurs des villes et des campagnes et tous les amis de notre Nation.

Que cette année 2017 soit une année de succès dans tous les domaines de la vie de notre Nation.

Le Président