Sylvester Stallone, le célèbre acteur américain qui a incarné « Rambo » et « Rocky » a décliné l’offre de Donald Trump qui lui a proposé le poste de Ministre de la Culture, a annoncé le New York Times dans ses colonnes du lundi 9 décembre dernier et relayé par le site belge lalibre.be.

Même s’il a avoué adorer le nouveau président américain, Sylvester Stallone, 70 ans, a refusé de devenir son Ministre de la Culture. Cette proposition de mettre « Rambo » à la tête du National Endowment of the Arts, le Fonds national pour les arts, a été dévoilée le 15 décembre dernier par le Daily Mail.

L’acteur de cinéma à la retraite s’est dit « incroyablement flatté » mais se sentirait plus utile pour aider « les vétérans à retrouver un emploi ».

Il explique par ailleurs être conscient qu’assumer une telle fonction n’était pas dans ses capacités, même s’il « adore » le nouveau pensionnaire de la maison blanche qu’il assimile à « Dickens ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24