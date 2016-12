Médaille Thomas Sankara de l’innovation : L’or pour les Frères Sanfo

5 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

La médaille « Thomas Sankara de l’innovation » récompensant les personnes qui se sont illustrées dans le domaine de l’innovation et de l’invention a connu son épilogue ce vendredi 23 décembre 2016. L’on retient de la soirée parrainée par le 1er Vice-Président de l’Assemblée nationale, Me Bénéwendé Sankara, que cette 1re édition fut un « succès » et que la 2nde sera « plus prometteuse ».

« Un pays ne peut se développer sans produire », foi de Me Sankara qui ajoute que le secteur de l’invention et de l’innovation est un secteur qu’il faut soutenir. Un soutien dont le Président de l’UNIR/PS a fait montre de caractère. De 19h à 22h moins, il était présent à la cérémonie de récompense des lauréats.

Pour cette 1re édition, chaque inventeur a reçu une attestation de reconnaissance. Le mérite de l’armée burkinabè et également de deux web-activistes (Alino Faso et Raïssa Compaoré) a été reconnu pour leur engagement pour la Nation. Par ailleurs, chaque lauréat a droit à une médaille frappée de l’effigie de Thomas Sankara avec au-dessus la devise « Oser inventer l’avenir ».

Sur huit candidats présélectionnés, les choix du jury ont porté sur trois inventeurs et innovateurs. Les critères de sélection des lauréats s’intéressent à l’originalité de l’invention ou de l’innovation, son utilité publique, la facilité d’utilisation, les perspectives de l’invention et le critère humain de l’œuvre.

Jean Pierre Dondassé, avec son incinérateur écologique, décroche le Bronze. Il empoche une enveloppe de 500.000 FCFA. Le 2e Prix d’une valeur de 750.000 FCFA est remporté par un architecte, Diébédo Francis Kéré. Ce dernier a mis en place un habitat utilitaire, un microclimat fonctionnant sous climatisation naturelle.

Le 1er Prix, la Médaille d’or Thomas Sankara de l’innovation revient aux Frères Sanfo. Les deux frangins innovent avec une machine capable de transformer tout déchet plastique en carburant. Une innovation qui a « séduit » les membres du jury. La médaille d’or est accompagnée d’un prix d’une valeur d’un million de FCFA. « Cette 1re édition est un succès. Nous espérons que la 2e édition sera beaucoup plus prometteuse », note Me Bénéwendé Sankara.

Pour rappel, la « médaille d’honneur Thomas Sankara » vise à distinguer et mettre en lumière des personnes qui ont posé des actes allant en droite ligne avec la philosophie du père de la révolution burkinabè d’où le nom « Médaille Thomas Sankara de l’innovation ».

Cette première édition est financée par la diaspora burkinabè en Allemagne à travers la « Passerelle Die Brücke » et pour l’instant, s’est limitée aux candidats burkinabè. Mais l’ambition est de l’ouvrir à l’Afrique voire au monde. Le projet est porté par deux jeunes burkinabè vivant en Allemagne notamment Moussa Compaoré évoluant dans une institution humanitaire et Boukari Bara, dans l’import-export. Rendez-vous a été pris pour le 21 décembre 2017.

Noufou KINDO

Burkina 24