Musique : Jah Lee revient

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Artiste musicien burkinabè, Jah Lee, à l’état civil Sidibè Mosikè présente sa deuxième œuvre discographique, un maxi de 4 titres intitulé « Amour ».

L’aventure musicale de Jah Lee remonte aux années 90 avec l’avènement du Zouglou en Côte d’Ivoire, pays où il est né. En effet, il commence chanteur au sein d’un petit groupe d’ambiance facile. Déterminé à se faire une place au soleil, Jah Lee tisse sa toile et sort en 2008, un premier album de 10 titres baptisé « Paix ».

Le succès ne sera pas au rendez-vous mais il ne baisse pas les bbras. Il poursuit son chemin malgré sa fonction de chauffeur aux éditions Sidwaya et revient à la charge en cette fin d’année 2016 avec un maxi.

« En tant que chauffeur d’un journal, on sait quand on part au service mais on ne sait pas quand on revient à la maison. Mais dès que j’avais un petit temps même dans la nuit, je file au studio », dit-il.

Cependant, Jah Lee veut croire en son étoile et dit être décidé à donner du temps et de l’énergie pour promouvoir son œuvre au Burkina et dans la sous-région, chose qui a manqué à la première œuvre.

Intitulé « Amour », le maxi est composé de 4 titres de 4 genres musicaux: le reggae, le ragga, l’afrobeat et le zouglou. Le thème central est l’amour.

« C‘est un message d’amour que je lance. Dans le titre enfants de la rue, je dis qu’il faut les aimer avant d’être leur.avocat-défenseur. Djarabi parle de deux êtres qui s’aiment mais à cause de leur différence religieuse, ils ne peuvent pas se marier. Quant à la chanson, les gos du Faso, je dénonce les filles qui aiment le matériel au détriment de l’amour », explique l’artiste.

Le quatrième titre est une reprise de la chanson à succès « Zadié bobo » pour rendre hommage à l’artiste musicien ivoirien Ernesto Djédjé disparu.

Revelyn SOME

Burkina24