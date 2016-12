Tibila sur les traces de Floby

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

« Wend Bonsgo», est le tout premier album de 6 titres de Kaboré Tibila sorti officiellement le 22 décembre 2016 à Ouaga.

Tibila de son nom d’artiste, est le nouveau visage qui vient s’inscrire sur la liste des artistes burkinabè en cette fin d’année. Son œuvre a été présentée à la presse et au public.

Vidéo de la prestation de Tibila Burkina24

Influencé par son compagnon d’enfance Floby avec qui il se retrouve en aventure à deux Ouagadougou, à 140 km de leur village, Tibila veut faire comme son cousin devenu son idole au point qu’on arrive à peine à départager les deux voix, le même genre musical, la même texture de la voix et le même style vestimentaire.

En effet, depuis toujours et dès le début de la carrière de son aîné en 2006, il a fait partie de son équipe comme simple figurant dans les déplacements à l’intérieur du pays. Il le côtoie en studio et s’essaie à la musique sous son aile. C’est fort de cette expérience que Tibila sur les conseils de ce dernier sortira de l’ombre après 12 ans de galère.

Et comme son nom l’indique « Tibila » qui veut dire arbuste en Mooré, l’artiste entend grandir et devenir cet arbre à l’image de son frère et se faire une place sur la scène musicale burkinabè.

Pour cette première expérience, il propose 6 titres chantés en mooré, dioula et français aux mélomanes burkinabè. Ses chansons sont une alliance des rythmes « moaga » et des rythmes à tendance urbaine. L’amour et la femme sont les principaux thèmes abordés.

Revelyn SOME

Burkina24