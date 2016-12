Education pour tous au Burkina: La conviction de Rasmata Ouédraogo

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

La notion d’éducation inclusive est fondée sur le droit de tous à une éducation de qualité qui réponde aux besoins d’apprentissage essentiels et qui enrichisse l’existence des apprenants. Axée en particulier sur les groupes vulnérables et défavorisés, elle s’efforce de développer pleinement le potentiel de chaque individu. Au Burkina, malgré des efforts consentis, « la réalisation du droit à l’éducation des personnes vivant avec un handicap souffre encore », fait savoir Rasmata Ouédraogo, Directrice de la promotion de l’éducation inclusive, des filles et du genre. Elle en dit plus dans cette interview accordée à Burkina 24 le 23 décembre 2016.