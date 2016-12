Noël 2016 : Les voeux du MPP

71 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Les voeux du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) à l’occasion de la fête de Noël.

Le 25 décembre de chaque année les chrétiens du monde entier célèbrent Noël, la fête de la nativité, la naissance de l’enfant Jésus. Ce jour mémorable est une belle occasion pour moi et pour mon parti le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) de souhaiter aux chrétiens du Burkina Faso et à l’ensemble de la communauté chrétienne en Afrique et de par le monde, une bonne fête de Noël 2016.

Noël est une fête reconnue comme étant celle des enfants. Aussi à cette occasion, puisse nos prières accompagner les enfants abandonnés, orphelins ou vivant dans la rue.

Que la grâce et la joie de l’enfant Jésus illuminent nos cœurs et épanouissent nos familles pour nous faire franchir la nouvelle année dans la paix, l’amour et la concorde.

Joyeux Noël à toutes et à tous.

Dr Salifou DIALLO

Président par intérim du MPP