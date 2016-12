Première cotation de Coris Bank à la BRVM : Coris Bourse fait le bilan de sa première cotation à Abidjan

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Sous l’égide de SEM. Mahamadou ZONGO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en République de Côte d’Ivoire, la cérémonie de la première cotation de Coris Bank International a eu, le vendredi 23 décembre 2016, dans la salle de conférence de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

La cérémonie a été très sobre mais également très technique. Le PDG de Coris Bank international, Monsieur Idrissa NASSA, a résumé les caractéristiques de l’offre publique de vente qui se présente ainsi qu’il suit :

Capital : 25 milliards avec une valeur nominale de 5 000F CFA et 5 millions d’actions sous forme dématérialisées.

Personnes concernées : toute personne physique ou morale jouissant pleinement de ses prérogatives légales, résident ou non dans la zone UEMOA, y compris les agents de Coris Bank et les salariés des autres entités du Groupe Coris. En somme, il s’agit de deux catégories, à savoir, le grand public et le personnel de Coris ainsi que les salariés des autres entités du Groupe Coris.

L’émission a été fixée à 30 000F CFA pour les personnes ou morales et à 24 000F CFA pour le personnel de Coris Bank et salariés des autres entités du Groupe Coris.

La valeur globale de l’opération est de 36 milliards 750 millions de CFA.

La période de souscription était du 02 au 18 novembre 2016 avec possibilité de clôture anticipée de l’opération.

La date de jouissance des actions nouvelles est le 1 er janvier 2016.

janvier 2016. La période prévisionnelle de la première cotation est courant février 2017 avec possibilité de cotation des actions avant la période indiquée.

Au cours de cette cérémonie, la primeur a été donnée au PDG de Coris Bank International (CBI) d’annoncer la valeur du cours boursier qui était à ce vendredi 23 décembre 2016 à 32.250 F CFA. En rappel, c’est le 02 novembre 2016 qu’avait été lancée l’offre publique de vente des actions de Coris Bank International Burkina Faso avec un taux de souscription de 291,8%.

Au terme de la cérémonie, l’Ambassadeur Mahamadou ZONGO s’est réjoui de la pleine santé financière de Coris Bank qui démontre le savoir-savoir d’une institution financière burkinabè. Il a saisi cette opportunité pour témoigner sa reconnaissance aux responsables de la banque, et leur adressé ses félicitations. L’Ambassadeur ZONGO note que Coris Bank est une jeune institution bancaire qui fait preuve d’une vision claire et qui s’inscrit dans une perspective moderne et modèle du Burkina et d’Afrique.

Lors du lancement de l’opération de vente d’actions en bourse, le PDG Idrissa NASSA avait déclaré : « inspirer et encourager d’autres sociétés du Burkina Faso à prendre le chemin de l’introduction en bourse qui passe forcément par une gestion exemplaire. Elle contribuera à renforcer la culture boursière dans notre sous-région et permettra de partager les fruits de la croissance de notre Banque ».

Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, avait pour sa part, indiqué : « Il n’y a pas d’évènement plus heureux pour une bourse que de voir une entreprise faire volontairement la démarche d’offrir ses actions au public en vue de sa cotation.

Les admissions volontaires constituent, en dehors des privatisations et des sorties des fonds de capital investissement, les principales sources qui alimentent une bourse en sociétés cotées. Bien que rares, les admissions volontaires sont l’aboutissement d’une longue réflexion, d’une démarche structurée et courageuse de la part de dirigeants visionnaires. Je suis persuadé que l’exemple de Coris Bank International sera suivi dans notre sous-région et sur notre continent car il est plein d’enseignements et porteur d’espoir pour la nouvelle génération. »

Service Presse de l’Ambassade du Burkina en Côte d’Ivoire

La famille Coris Bank en deuil : Décès brutal de Ousmane SANA, DG Coris Bank Côte d’Ivoire

C’est ce mardi 27 décembre 2016 que le corps de l’ex Directeur Général de Coris Bank Côte d’Ivoire, Ousmane Sana, sera transféré d’Abidjan à Ouagadougou. L’Ambassadeur Mahamadou était aux côtés de la famille, du PDG et l’ensemble du personnel de Coris Bank du défunt, durant cette dure épreuve qui a endeuillé la toute communauté burkinabè en Côte d’Ivoire.

Ousmane SANA a été fauché par la mort, le dimanche 25 décembre 2016, à la station balnéaire d’Assinie, une cité située à environ 80 km au Sud d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Alors qu’il était en compagnie de sa famille, Monsieur SANA a voulu prendre un bain lorsqu’une violente vague d’eau de mer l’a emporté. Le vendredi dernier, Ousmane SANA a participé à la cérémonie de première cotation de Coris Bank. En compagnie du PDG NASSA, ils ont eu une séance de travail dans la soirée avec l’Ambassadeur Mahamadou ZONGO à la chancellerie.

Sa mort est intervenue au moment où Coris Bank connait une progression fulgurante en Côte d’Ivoire. Actuellement, Coris Bank compte une vingtaine d’agences, et occupe la 13ème place des banques commerciales du pays contre la 25ème place au début de ses activités. Ouverte en 2013, Coris Bank Côte d’Ivoire, est la première filiale de ce groupe bancaire créé au Burkina Faso.