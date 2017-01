Stage des Etalons au Maroc : Duarte aura tous ses joueurs le 1er janvier 2017

355 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Les Etalons du Burkina sont actuellement en stage à Marrakech au Maroc pour la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. Les joueurs burkinabè arrivent par petits groupes et seront tous à Marrakech à partir du 1er janvier 2017.

Paulo Duarte ne dispose pas de son groupe au complet dans le cadre du stage à Marrakech au Maroc. A la date jeudi 29 décembre 2016, ce sont une qinzaine de joueurs qui ont pris part à la deuxième séance d’entraînement. Germain Sanou, Steeve Yago, Bakary Koné, Banou Diawara et Souleymane Koanda sont les joueurs qui ont rejoint le groupe dans la journée du jeudi. Yssouf Paro, Ernest Congo, Adama Guira, Cyrille Bayala, Blati Touré, Bakary Saré, Jonathan Zongo, Aboubacar Sawadogo et Yacouba Coulibaly sont aussi présents.

Ce groupe sera complété plus tard par des joueurs comme Aristide Bancé et Issoumaila Lingané, annoncés pour ce samedi 31 décembre 2016. Ce n’est finalement que le 1er janvier que le reste des Etalons sera dans l’écurie de Paulo Duarte.

Cette première préparation des Etalons du Burkina sera ponctuée par deux matchs amicaux. D’abord, les Etalons affrontent une équipe locale du Maroc le 4 janvier 2017. Le deuxième match oppose les Étalons du Burkina au Mali le samedi 7 janvier.

Après cette deuxième rencontre contre le Mali, l’équipe burkinabè se rendra au Gabon pour terminer la préparation et aussi s’acclimater. Les Etalons du Burkina entament la compétition le samedi 14 janvier 2017 contre les Lions indomptables du Cameroun. Le Burkina affrontera par la suite le pays organisateur le Gabon et la Guinée Bissau qui participe à la CAN pour la première fois de son histoire.

Boukari OUEDRAOGO

